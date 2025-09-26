Инженера телеканала "Матч ТВ" арестовали по делу о финансировании терроризма

Останкинский суд города Москвы 25 сентября арестовал инженера телеканала «Матч ТВ» Сергей Пименова. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно указанной информации, Пименов был обвинен в финансировании терроризма. В заведенном на него деле есть сведения, что он перевел деньги движению «Артподготовка» (организация запрещена в России). На самом заседании, 59-летний инженер заявил, что на момент перевода денежных средств «не знал, кто такой Вячеслав Мальцев» (признан в РФ иностранным агентом), а также говорил, что давно работает на телевидении и «пользуется заслуженным уважением».

Пименов в своей речи также указал на то, что после того, как его задержали, он написал явку с повинной, а также отметил, что неоднократно помогал бойцам СВО.

Останкинский суд, несмотря на заявления Пименова, арестовал его на два месяца — до 23 ноября.

«Матч ТВ» — общероссийский федеральный спортивный телеканал, который начал вещание 1 ноября 2015 года. Вещает круглосуточно из Москвы, из телецентра «Останкино».