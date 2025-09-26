В Белгородской области два человека пострадали после атаки ВСУ

В городе Шебекино Белгородской области дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по социальному объекту, в результате чего два человека пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За медицинской помощью обратились двое пострадавших при атаке беспилотника на социальный объект в городе Шебекино. У мужчины и женщины диагностировали баротравмы», — уточнил глава Белгородской области.

Гладков рассказал, что специалисты оказали помощь пострадавшим, они продолжают лечение в амбулаторных условиях.

23 сентября беспилотник ВСУ нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. В результате один мужчина получил серьезные ранения, его спасти не удалось. По словам главы региона, еще одного жителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него осколочные ранения.