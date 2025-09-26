Женщина 20 лет хранила тело умершей дочери в морозильной камере

В Японии арестовали женщину, которая двадцать лет хранила в холодильнике тело своей умершей дочери. Об этом пишет издание The Straits Times.

Инцидент произошел в префектуре Ибараки, что на северо-востоке Токио. Как сообщают японские правоохранительные органы, в доме 75-летней Кейко Мори был найден труп взрослой женщины. Полицейские нашли его в морозильной камере.

На теле были футболка и нижнее белье. Служителей закона удивила странная поза, в которой находился труп — женщина стояла на коленях, лицом вниз.

Хозяйка дома объяснила, что это ее дочь, Макико, 1975 года рождения. Сейчас ей было бы 49 или 50 лет. Кейко рассказала, что запах от разлагающегося трупа стал невыносимым, поэтому она решила приобрести для него морозильную камеру.

По какой причине скончалась женщина, не говорится. Также японка не уточнила, почему не похоронила Макико. Ее тело направили на экспертизу.

