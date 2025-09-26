Суд в Москве завершил рассмотрение дела по иску Фургала против телеведущего Шеремета

Савеловский суд Москвы завершил рассмотрение дела по иску бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Решением Савеловского районного суда города Москвы от 26 сентября 2025 года в удовлетворении исковых требований Сергея Фургала к Иннокентию Шеремету, ООО «Телекомпания «Штрихкод» о защите чести, достоинства и деловой репутации отказано», — говорится в публикации.

В апреле Фургал подал в московский суд иск о защите чести и достоинства против телеведущего Иннокентия Шеремета и канала «Соловьев Live». В сообщении говорится, что Шеремет неоднократно утверждал, что Фургал причастен к функционированию преступного сообщества «Общак» и совершению им преступлений.

В пресс-службе столичных судов также уточнили, что экс-глава Хабаровского края считает, что высказывания телеведущего — ложные и оскорбительные. Он требует опубликовать опровержение и компенсировать моральный вред.

Приговор Фургалу был вынесен Люберецким городским судом Подмосковья 10 февраля 2023 года. Суд приговорил экс-главу Хабаровского края к 22 годам колонии. Вместе с ним были осуждены помощник экс-губернатора Андрей Карепов, который получил 21 год, а также предприниматель из Хабаровска Андрей Палей, осужденный на 17 лет. Бывший инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров был приговорен к 9,5 года лишения свободы.