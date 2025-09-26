Стало известно о трехнедельных рейдах силовиков в «Москве-Сити»

В «Москве-Сити» уже три недели продолжаются рейды силовиков, расследуются дела о незаконном выводе денег за границу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

В центре внимания правоохранителей преимущественно сервисы по обмену криптовалюты Rapira и Mosca. Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более $10 млн, 100 млн рублей и €200 тыс.

Отмечается, что денежные средства также «заморожены» еще в нескольких китайских обменниках.

Недавно владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва доставили в Екатеринбург и задержали. В офисах компании провели обыск. Также задержана генеральный директор «Корпорации СТС» Татьяна Черных. Обоих задержали по статье 91 УПК РФ. Сейчас с Бобровым и Черных проводят следственные действия.

В «Москва-Сити» заканчивается место для новых башен

До этого сообщалось, что задержали исполняющего обязанности главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочерняя структура «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и бывшего руководителя компании Антона Боликова по делу о хищении бюджетных средств, связанному с концессионными соглашениями.