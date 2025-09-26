Стало известно, как могут наказать производителей суррогата в Ленобласти

Юрист, правозащитник Михаил Салкин заявил, что производителям суррогатного алкоголя, который привел к смертям в Ленинградской области, может грозить до десяти лет лишения свободы. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя. В восьми случаях лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти стал метанол. Один пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Они сообщили, что задержаны подозреваемые в продаже суррогатного алкоголя - мужчина 1946 года рождения и женщина 1964 года рождения. По данным МВД, женщина продавала пенсионеру «опасное спиртосодержащее сырье», а тот разводил его водой и продавал односельчанам.

Салкин отметил, что за производство и продажу суррогатного алкоголя грозит ответственность по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Если погибло двое и более лиц, то может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы», - сказал юрист.

Он добавил, что подозреваемых могут также привлечь к ответственности по статье 171.3 УК РФ за производство спиртосодержащей продукции без лицензии. По словам юриста, за это грозит до трех миллионов рублей штрафа или лишение свободы на срок до трех лет.