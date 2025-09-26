Россиянин обидел знакомую и подарил ей краденую козу

В Брянской области мужчина обидел знакомую и подарил ей краденую козу, чтобы заслужить прощение. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© МВД России

Инцидент произошел в селе Любышь в Дятьковском районе. Злоумышленник, проезжая мимо на автомобиле, похитил животное из пасшегося стада и посадил его на заднее сидение своей машины. После этого он подарил краденую козу своей знакомой, чтобы загладить нанесенную ранее обиду.

Получательница подарка, зная характер мужчины, усомнилась в законности приобретения животного и обратилась в полицию. Похищенная коза была возвращена законной владелице.

Ранее судимый похититель козы помещен под административный арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ — кража.