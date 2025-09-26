19 жертв и подозреваемая из детсада: что известно о трагедии в Ленобласти

19 человек скончались в Ленинградской области из-за отравления метанолом. Один из пострадавших сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Рассказываем, что известно об инциденте.

Первые сигналы об отравлениях появились еще вечером 24 сентября. Как сообщает Telegram-канал Shot, сперва на глазах жены умер 54-летний мужчина в деревне Гостицы. Почти одновременно появилось сообщение о смерти 69-летнего пенсионера в том же населенном пункте.

Дальнейшее расследование показало, что в течение сентября в Сланцевском районе зафиксировали 19 смертей после употребления алкогольных напитков. Правоохранители объединили его в одно дело.

Как сообщает Telegram-канал Mash, следователи установили, что суррогатный продукт варила 60-летняя педагог-дефектолог из детского сада города Сланцы. Она делала его дома и продавала через 78-летнего знакомого. Shot уточняет, что пенсионер отпускал алкоголь по 100 рублей за 0,5 литра. После массового отравления его задержали: у него нашли канистры с алкоголем и бутылки, по которым он разливал контрафакт. Кроме того, он случайно отравил собственную жену.

Пенсионер сдал преподавательницу детсада. Специалисты выяснили, что женщина плохо очистила первую фракцию: в ней скопился метанол, который попал в готовый продукт. Кроме того, она могла использовать некачественное сырье.

Сейчас один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии, а количество жертв может вырасти. Воспитательница и ее подельник задержаны, решается вопрос о мере пресечения.