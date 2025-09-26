Популярного комика поймали на пьяной езде и арестовали

Полиция арестовала популярного южнокорейского комика Ли Джин Хо за управление автомобилем в нетрезвом виде. О том, что юмориста поймали на пьяной езде, пишет The Chosun.

Комика арестовали после того, как в полицию поступило сообщение о нетрезвом водителе в городе Инчхон. При задержании он не оказал сопротивления и признался, что управлял машиной в нетрезвом виде, отметили в полиции.

В ведомстве также заявили, что Ли Джин Хо проехал порядка 100 километров, будучи под воздействием алкоголя. В автомобиле не было пассажиров.

Продакшен-компания SM C&C, с которой сотрудничает юморист, в своем официальном заявлении заверила, что Ли Джин Хо глубоко сожалеет о проступке. Там отметили, что комик сотрудничает с правоохранителями.

Уточняется, что комик уже является фигурантом другого расследования — в 2024 году он признался в увлечении азартными играми, что запрещено для граждан страны. Тогда выяснилось, что из-за долгов он занял крупные суммы у других знаменитостей и не смог вернуть деньги.

