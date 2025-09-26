В Египте при пожаре на швейной фабрике погибли восемь человек

Пожар произошел на швейной фабрике в городе Эль-Махалла-эль-Кубра провинции Гарбия на севере Египта. Как сообщил Минздрав арабской республики, по меньшей мере 8 человек погибли, 35 пострадали.

По информации ведомства, на место происшествия было направлено 26 машин скорой помощи, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Как передает со своей стороны информационный портал Al-Youm as-Sabia, здание фабрики частично обрушилось. Команды спасателей проводят операцию по поиску людей под завалами. Власти начали расследование для установления причин пожара.