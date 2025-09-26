В Уфе задержали пристававших к несовершеннолетним девочкам иностранцев

Двоих мужчин, срок пребывания которых на территории РФ истек, задержали в Уфе после того, как они попытались познакомиться с двумя несовершеннолетними девочками на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба уфимского управления МВД России.

"Сотрудники полиции оперативно установили и задержали двух молодых людей (20 и 21 лет). Установлено, что у обоих истек период пребывания на территории Российской Федерации. Со слов задержанных, накануне они прибыли в Уфу на автомашине из Москвы с целью поиска работы. Мужчины поселились в квартире в многоэтажке на улице Бакалинской, которую снимал им земляк. В настоящее время в отношении обоих составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Материалы проверки направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России.

Ранее в полицию поступило заявление о том, что двое неизвестных молодых людей пытались познакомиться с несовершеннолетними девушками на детской площадке. Также в СМИ распространилась видеозапись, сделанная на улице Бакалинской.