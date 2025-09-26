Сын подозреваемой по делу об отравлении суррогатом в Ленобласти заявил, что ее подставили

В Ленинградской области сын женщины, подозреваемой в производстве суррогатного алкоголя, заявил о ее невиновности. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

© Газета.Ru

Сын 60-летней сотрудницы детского сада, подозреваемой по делу о массовом отравлении спиртным, заявил, что торговля алкоголем из их квартиры не велась. По его словам, второй подозреваемый, который продавал суррогат, оговорил женщину из-за боязни угроз со стороны реальных производителей опасного напитка.

«Моя мама не последний человек в этом загнившем городе, а загнил он непосредственно из-за его правителей, которые закрывают на все это глаза, потому что боятся угроз», — заявил сын женщины.

Семья планирует оспаривать решение. Мужчина отметил, что найденные в доме его матери тары использовались «чтобы носить воду».

Telegram-канал Mash сообщает, что второй подозреваемый уже был судим за незаконный оборот алкоголя, но не пришел на суд, потому что отравился собственным суррогатом. Жители города Сланцы жаловались на продукцию мужчины.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. В бутлегерстве заподозрили учителя-дефектолога детского сада. Возбуждено уголовное дело. В результате инцидента не выжили 19 человек.