Причиной смертельного отравления нескольких жителей Сланцевского района Ленинградской области могло стать использование технического спирта при изготовлении суррогатного алкоголя.

"В ходе приготовления суррогатного алкоголя мог использоваться технический спирт, который и стал причиной смертельного отравления", - сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.

Точная причина трагедии будет установлена следствием.

Ранее в МВД России сообщили о задержании жителя деревни Гостицы. По данным следствия, он продал односельчанам суррогатный алкоголь, после которого семь человек скончались, еще несколько были госпитализированы с отравлением.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, уголовное дело по факту массового отравления возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Это преступление наказывается лишением свободы сроком до четырех лет.

Расследование отравления суррогатным алкоголем нескольких жителей Сланцевского района находится на особом контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского. Городская прокуратура г. Сланцы проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан. О результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.