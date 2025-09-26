Россиянку насмерть переехал катер в Анталье

В турецком Кемере катер насмерть переехал российскую туристку.

Как стало известно telegram-каналу SHOT, 42-летняя россиянка прилетела на отдых одна из Башкирии. В первый же день своего отпуска она заплыла за буйки и попала под лодку для парасейлинга, пишет турецкая газета Hürriyet.

Капитан лодки и оператор водных видов спорта, предоставивший катер, задержаны. Власти ввели временный запрет на движение судов в районе трагедии.

В настоящее время семья погибшей и российское посольство занимаются оформлением всех документов. Родственники решают, выезжать им в Турцию или тело вышлют на родину без них. У туристки осталась 20-летняя дочь.