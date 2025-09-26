Число погибших от суррогата в Ленобласти увеличилось

В Ленинградской области число жертв суррогатного алкоголя выросло до 12 человек. Один из подозреваемых случайно отравил свою жену, сообщает «112».

Как стало ранее известно, в Ленинградской области семь человек погибли, отравившись суррогатным алкоголем. Инцидент произошел в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. Сейчас информацию по числу погибших уточнили.

По данным Telegram-канала, установлены оба организатора бизнеса. Воспитательница детского сада Ольга Степанова, которой 60 лет, поставляла алкогольный суррогат 78-летнему Николаю Бойцову, который затем разливал отраву по бутылкам и продавал ее. Они делили полученные деньги.

25 сентября 75-летняя Галина Бойцова, жена Николая, была доставлена в больницу после того, как решила попробовать продукцию своего мужа. Состояние женщины было крайне тяжелым.

Во время обыска в квартире Бойцовых полиция обнаружила пустые стеклянные бутылки, подготовленные для изготовления суррогата, и канистры со спиртовым запахом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».