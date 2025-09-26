На Урале экс-мэра задержали за превышение полномочий

Бывший глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне депутаты Красноуфимска приняли его досрочную отставку. Временно исполняющим обязанности главы городского округа назначен Юрий Ладейщиков, ранее занимавший должность заместителя Конева по вопросам социальной политики.

«Задержание произведено в рамках статьи 286, часть 3 УК РФ (превышение должностных полномочий — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

По данным издания, в местной администрации проводились следственные действия, производилась выемка документации.

Бывшему градоначальнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период до трех лет.

В начале июля стало известно, что в отношении Конева возбудили уголовное дело. Основанием для возбуждения дела послужило фиктивное оформление на работу в администрацию города спикера городской думы Анатолия Худякова. Специально для него в структуре мэрии была учреждена новая должность – заместитель директора жилищно-коммунального управления (ЖКУ) по общим вопросам. Следствие полагает, что Худяков, номинально занимая эту должность с декабря 2021 года по декабрь 2024 года, фактически не работал, при этом получая заработную плату. За указанный период ему было выплачено 2,6 миллиона рублей.