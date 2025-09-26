Учительницу заподозрили в поставке суррогата, убившего семь человек в Ленобласти

В Ленинградской области 60-летнюю учительницу заподозрили в поставке суррогата, которым насмерть отравились семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, женщина, работающая учителем-дефектологом в детском саду города Сланцы, поставляла суррогатный алкоголь мужчине, который уже продавал опасное спиртное местным жителям. Женщину задержали.

Инцидент произошел в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. В результате случившегося погибло семь человек, еще двое отравившихся сейчас находятся в медицинском учреждении. Среди пострадавших оказалась и 75-летняя жена 79-летнего подозреваемого — мужчину задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.