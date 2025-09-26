В турецком Гейнюке обрушился потолок 5-звездочного отеля Transatlantik Hotel & SPA. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщает Mash.

Отмечается, что большинство постояльцев отеля во время инцидента были россиянами. Обрушение произошло над рестораном во время завтрака, информации о пострадавших пока нет.

Предварительная причина ЧП — высокая влажность в помещении, которая могла повлиять на конструкцию потолка, передает Telegram-канал.

Ранее сильнейший шторм, обрушившийся на Таиланд, привел к тому, что российские туристы остались без электроснабжения. Особенно сильно пострадал остров Пхукет, где ураганные ветры срывали крыши и ломали деревья. Большинство пляжей и заведений были вынуждены закрыться.

Кроме того, в результате сильных ливней и шквалистого ветра, вызванных тайфуном «Випха», пронесшимся вблизи Гонконга, пострадал как минимум 21 человек. В отделения неотложной помощи государственных больниц за медицинской помощью обратились 13 мужчин и восемь женщин. Власти также сообщили, что 242 человека укрылись от стихии в 34 временных убежищах, открытых в разных районах города на время действия циклона.