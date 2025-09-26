Появились подробности о задавленной катером в Турции российской туристке

Появились подробности о личности российской туристки, задавленной катером в Анталье, Турция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что не выжившая 42-летняя Линара на момент трагедии находилась в отпуске всего сутки — она приехала туда 24 сентября. По словам ее родных, россиянка часто путешествовала одна, в том числе бывала и в Анталье. В настоящее время семья Линары готовит документы, чтобы забрать ее тело на родину.

Известно, что туристка работала бухгалтером, у нее есть 20-летняя дочь.

Несчастный случай произошел 25 сентября в Кемере. Купавшаяся в море Линара заплыла за буйки, где на нее наехал парасейлинговый катер. Врачи не смогли ее спасти. Капитана катера и владельца компании парасейлинга задержали.