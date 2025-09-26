В Смоленской области очевидцы зафиксировали мощный пожар после столкновения товарного поезда и грузовика. Видео опубликовал Telegram-канал телеканала RT.

По данным МЧС, в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. Пожарные тушат 6 вагонов с горючими материалами.

«В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в публикации МЧС.

18 вагонов с бензином сошли с рельсов при ДТП под Смоленском, начался пожар

Ранее стало известно, что на участке Северо-Кавказской железной дороги загорелись два вагона пригородного поезда Краснодар — Староминская. Все 56 пассажиров были эвакуированы, в результате пожара никто не пострадал.