В Смоленской области локализовали пожар на переезде

Пожар после ДТП на переезде в Смоленской области локализован на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

© МЧС России

По уточненным данным, с рельсов сошли 18 вагонов.

«Произведено отцепление горящих вагонов, угроза распространения огня устранена. На месте работает более 100 человек и 34 единицы техники», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 26 сентября в районе 8 часов утра.

До этого в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками, выехавший на переезд. В результате ДТП пострадали 16 человек, одного спасти не удалось. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП получила несовместимые с жизнью травмы 68-летняя женщина. В полиции уточнили, что авария произошла на 254-м километре Мурманского шоссе в 6:21 утра.