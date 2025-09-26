Суррогатный алкоголь убил семь человек в Ленобласти

Семь человек стали жертвами суррогатного алкоголя в Ленинградской области, ещё двое находятся в больнице. Трагедия случилась в деревне Гостинцы и в городе Сланцы.

Как сообщили в полиции, предполагаемым производителем опасного напитка оказался 79-летний мужчина. Среди пострадавших оказалась и его 75-летняя супруга. Самому младшему госпитализированному — 37 лет.

Правоохранители изъяли все бутылки и канистры, где могла содержаться смертельная жидкость. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.