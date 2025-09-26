Два поезда изменили маршрут после взрыва на железной дороге в Псковской области

Два пассажирских поезда, курсирующих между Санкт-Петербургом и Псковом, пустили по измененному маршруту движения в связи с взрывом на железнодорожных путях. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД) в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Следующие пассажирские поезда проследуют по измененным маршрутам через станцию Батецкая: №810 «Ласточка» сообщением Псков — Санкт-Петербург, №809 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Псков», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что маршрут движения поездов изменили «по техническим причинам».

Утром 26 сентября на железной дороге в Псковской области произошел взрыв. Его зафиксировали неподалеку от станции Плюсса.

Как рассказал губернатор региона Михаил Ведерников, в результате происшествия никто не пострадал. Схода вагонов с рельсов не произошло. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб, добавил глава российского субъекта.

13 сентября на железнодорожном перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области произошел взрыв. Сотрудники Росгвардии при осмотре железнодорожных путей обнаружили взрывные устройства, при этом одно из них сработало. В результате три человека получили серьезные ранения, их спасти не удалось. Впоследствии их представили к государственным наградам.