В Турции катер насмерть переехал российскую туристку

На турецком курорте в Кемере погибла отдыхавшая там 42-летняя гражданка России. Это произошло, когда она купалась в море, но заплыла за оградительные буйки.

© yagmradam/iStock.com

В этот момент по морю проезжал катер для парасейлинга, который принадлежал компании по водным видами спорта, он и столкнулся с женщиной.

«Инцидент произошел вчера около 15.00 на побережье района Чамьюва. Коммерческий катер для парасейлинга, столкнулся с россиянкой Линарией Музиповой, плававшей за пределами оснащенной канатами и понтонами зоны», - приводит aif.ru информацию турецкого СМИ.

На место прибыли медицинские работники, но они только констатировали смерть гражданки РФ. После чего правоохранители задержали капитана катера и владелец компании. В районе ЧП приостановили функционирование всех водных видов спорта.

Подобный случай произошел 10 лет назад. В районе Кемер в Анталье погибла 29-летняя россиянка, а ее муж получил травмы после того, как они прыгнули в море. Гибель наступила после того, как парашют для парасейлинга, буксируемый моторной лодкой, упал в воду после изменения направления ветра.