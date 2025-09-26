Раскрыты детали задержания ФСБ диверсанта в российском городе

Правоохранительные органы задержали 32-летнего москвича, причастного к серии диверсий на территории Новосибирска. Незаконные действия были пресечены совместными усилиями управлений ФСБ по Новосибирской области и столичному региону.

Согласно оперативным данным, осенью прошлого года подозреваемый совершил поджог двух релейных шкафов на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище, относящихся к Западно-Сибирской железной дороге. В ходе расследования был установлен дополнительный эпизод преступной деятельности.

Проживая в Новосибирске, обвиняемый получил через мессенджер от анонимного пользователя предложение о совершении диверсии на объекте связи. Осенью прошлого года он осуществил поджог телекоммуникационного шкафа базовой станции сотовой связи в одном из сельских поселений области. В качестве подтверждения выполненных действий злоумышленник направил заказчику видеозапись с горящим объектом, сообщила официальный представитель регионального УФСБ Ирина Зеброва.

Возбуждено второе уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемый полностью признал свою вину и оказывает содействие следствию.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и документальную фиксацию других эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, добавила представитель ведомства.