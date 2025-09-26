В российском регионе загорелся нефтеперерабатывающий завод после атаки БПЛА

В Краснодарском крае возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Причиной послужило падение обломков беспилотника, сообщили в оперштабе региона.

«Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Его уже ликвидировали.

Сейчас на месте происшествия работают представители оперативных и специальных служб.

Ранее сообщалось о взрывах над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Предположительно, там системы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники.