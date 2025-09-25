Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке

Пилоты самолета American Airlines с 132 пассажирами забыли выпустить шасси во время захода на посадку в аэропорту Финикса. Происшествие попало на видео, пишет PYOK.

Бортовая система предупредила экипаж о незапущенном шасси при подготовке к приземлению. Пилоты исправили ошибку вовремя, но решили не садиться сразу и ушли на второй круг для безопасности.

Шасси они вновь убрали и набрали высоту, чтобы подготовиться к посадке корректно. Отмечается, что самолет со второго захода приземлился успешно, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотным летательным аппаратом.

Столкнуться с беспилотником могло воздушное судно Ан-26 во время вылета из Петропавловска-Камчатского. На борту самолета находились 28 пассажиров, включая четырех детей.

