Стрельба произошла в отеле в центре Новосибирска

В центре Новосибирска произошел конфликт в гостинице, один из участников которого несколько раз выстрелил в своего оппонента из травматического оружия.

Стрельба произошла в одном из отелей в центре Новосибирска, передает ТАСС. По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, инцидент случился 25 сентября в результате конфликта между группой людей. Один из участников спора открыл огонь по своему оппоненту.

Правоохранители уточнили, что, по предварительным данным, выстрелы были произведены из травматического оружия. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все детали случившегося. Информация о пострадавших не раскрывается.

