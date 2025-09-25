ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по мирным жителям Брянской области

Украинские террористы продолжают совершать преступления против мирных российских граждан. ВСУ нанесли удар из РСЗО "Град" по поселку Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как написал глава региона в Telegram, в результате обстрела пострадали мирные граждане, в том числе один ребенок. Раненые доставлены в районную больницу, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, результатом удара стали возгорания и повреждения жилых домов, административных зданий. Информация о последствиях и разрушениях уточняется, на местах работают оперативные службы.