В российском городе три года удерживали в рабстве 18 человек

Двое подозреваемых, которые могли удерживать в плену 18 человек, задержаны во Владимире. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК.

© Московский Комсомолец

Людей, по неподтвержденным сведениям, с 2022 года удерживали в готовящемся под снос многоквартирном доме.

В ведомстве сообщили, что подозреваемые, по предварительным данным, удерживали 18 лиц, прибывших из различных регионов и не имеющих устойчивых социальных связей.

Также уточняется, что для удерживаемых, работавших на одном из предприятий города, подозреваемые могли покупать одежду и продукты питания.

Фигуранты отнимали у пленников заработанные деньги, которыми распоряжались по своему усмотрению. Общая сумма хищений составила более одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Багаевском районе Ростовской области обнаружили очередную рабовладельческую «ферму» с 17 пленниками. Люди попадали туда по объявлениям о «рабочих домах», путем обмана или принудительно. Одному из мужчин удалось сбежать из рабства.