Экс-депутата Напсо ищут за изнасилование помощницы

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо, занимавший свой пост с 2007 по 2025 год, объявлен в федеральный розыск по инициативе Следственного комитета. Как сообщает «Коммерсантъ», его подозревают в изнасиловании своей 19-летней помощницы.

По данным издания, уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ было возбуждено 24 сентября. Само предполагаемое преступление было совершено еще 22 марта 2023 года. Однако для следствия экс-депутат оказался недоступен. Уже 1 апреля 2023 года он покинул Россию, вылетев из Минска в Ереван, и с тех пор на родину не возвращался.

Этот побег привел к тому, что в апреле 2025 года Напсо, который более двух лет не появлялся в Госдуме, был лишен депутатского мандата за прогулы. Кроме того, Генпрокуратура через суд конфисковала у него и связанных с ним лиц активы на сумму свыше 1,2 млрд рублей, включая недвижимость в Сочи и доли в топливных компаниях, уличив его в незаконном занятии бизнесом. Сам Напсо тогда заявлял, что не имеет отношения к активам, а не возвращается из-за запрета врачей на перелеты.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что Юрий Напсо был известен как ярый борец с насильниками. В 2008 году он вносил поправки в Уголовный кодекс, предлагая ужесточить наказание за изнасилование до пожизненного заключения и даже смертной казни.

Как отмечает «Коммерсантъ», следующим шагом следствия, вероятно, станет объявление Напсо в международный розыск, для чего потребуется решение суда о его заочном аресте.