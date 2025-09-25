Россиянка оставила заболевшую двухлетнюю дочь на свалке и ушла

Под Кызылом женщина оставила заболевшую двухлетнюю дочь на свалке, а затем ушла в магазин. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Тыва.

Все произошло на свалке в поселке Каа-Хем. Ребенок находился у пары, которая проживала в шалаше на свалке.

Мужчина и женщина рассказали, что их знакомая оставила им дочь, после чего ушла в магазин. Обратно она не вернулась. У девочки начался жар, поэтому пришлось вызывать врачей.

«Медицинские работники забрали у граждан девочку, доставили ее в медицинское учреждение и сообщили об этом в полицию», — говорится в сообщении.

Личность матери на данный момент установлена. Ею оказалась 42-летняя женщина, недавно приехавшая к брату в Кызыл. Там они вместе распивали алкогольные напитки.

