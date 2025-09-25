Названа шокирующая причина самоубийства чиновника из Петербурга в Москве

Причиной самоубийства экс-главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) Александра Федотова, предварительно, мог стать отказ от потенциального работодателя. Он прилетел в Москву ради собеседования с ним. Об этом пишет Mash.

© Московский Комсомолец

По данным телеграм-канала, чиновник приехал в столицу устраиваться на работу в крупную компанию, однако получил отказ на этапе личного собеседования.

После этого Федотов вернулся в отель при аэропорте. Позже его тело нашли под окнами здания.

В апреле 2024 года Александр Федотов уволился из КРТИ Петербурга. Около полутора лет он не работал. Бывшие коллеги рассказали, что из-за этого он страдал депрессией.

Ранее стало известно, что в Москве найден мертвым предположительно бывший глава петербургского КРТИ Александр Федотов. Родственникам он сообщал, что летит в Волгоград с пересадкой в Москве и остановился в гостинице на три дня.