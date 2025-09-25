Раскрыты подробности об избившем на глазах ребенка россиянку в магазине

В подмосковном Подольске задержан избивший женщину на глазах у ребенка в магазине «Пятерочка». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фигурант — 47-летний житель Тульской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным канала, мужчина стал угрожать плачущему на кассе в магазине мальчику. В этот момент его мать заступилась за него, а в ответ задержанный разбил ей лицо.

Ранее было опубликовано видео с инцидентом.