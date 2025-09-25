Неизвестный облил квартиру москвича ацетоном после вымогательства $3 тысяч

В Москве правоохранительные органы задержали преступника, который сначала вымогал у местного жителя 3 тысячи долларов, запугивая его поджогом, а затем действительно попытался поджечь жилье потерпевшего. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратился житель дома на Волоколамском шоссе и рассказал, что неизвестный, спрятавший лицо под одеждой, приходил к его квартире, облил дверь ацетоном и достал зажигалку, чтобы устроить пожар, но звуки из квартиры спугнули злоумышленника. Также потерпевший рассказал, что до этого получил в мессенджере сообщение от неизвестного с требованием передать ему крупную сумму в иностранной валюте. В случае отказа выполнять предъявленное требование, преступник обещал распространить в сети видео, которое порочит честь и достоинство гражданина, и поджечь его жилье.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 26-летнего жителя района Сокол. Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное повреждение имущества» и «Вымогательство» УК РФ.