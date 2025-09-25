В стене российского банка обнаружили двухметрового питона

Двухметровый питон поселился в стене в здании банка в Кирове. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Змею случайно заметил электрик во время установки розеток. Рабочий пытался вставить крепления в гипсокартонную стену, но вместо проводов в щели увидел крупную змею.

Не растерявшись, он спокойно достал рептилию и отпустил ее, после чего продолжил работу. Необычный случай был заснят камерами видеонаблюдения.

Питоны — это крупные неядовитые змеи из семейства питоновых. Они распространены в тропических и субтропических регионах Африки, Азии и Австралии. В России таких можно встретить либо в террариумах, либо дома у любителей редких животных. Откуда змея взялась в банке на данный момент неизвестно.

