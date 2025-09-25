Подросток убил мать, брата и двух сестер из-за проигрыша в игре

Подросток в Пакистане застрелил свою мать, брата и двух сестер после нервного срыва из-за игры PUBG. Преступление было совершено в городе Лахор, где 14-летний Зейн Али жил вместе с родными, пишут местные СМИ.

Суд признал его виновным и назначил по 25 лет за каждую жертву, в общей сложности 100 лет тюрьмы. В приговоре отмечается, что подросток оказался зависимым от игры, которая стала для него важнее семейных уз. Ему грозила смертная казнь, однако из-за юного возраста подсудимого применять высшую меру не стали.

Али проводил почти всё время в своей комнате, играл в PUBG и часто получал выговоры от матери. В день убийства он несколько часов подряд играл, потерпел неудачу и услышал очередное замечание. В состоянии срыва подросток взял лицензионный пистолет матери и отправился в комнату, где она спала вместе с младшими дочерьми.

Он открыл огонь, убив мать, старшего брата и двух сестёр на месте. После преступления Али выбросил оружие в канализацию, однако позже признался в содеянном полиции.