С экс-министра природы Оренбургской области взыскали почти 70 млн рублей

Суд обратил в доход государства имущество и средства бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александра Самбурского на сумму свыше 69 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск прокурора региона об обращении в доход государства имущества и денежных средств бывшего министра природных ресурсов на общую сумму свыше 69 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в 2014-2024 годах Самбурский и его родственники приобрели недвижимость и транспорт, а также оплачивали заграничный отдых и дорогостоящие брендовые вещи на сумму более 69 млн рублей. При этом произведенные расходы явно не соответствовали размеру полученных за этот период доходов, отметили в надзорном органе. Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев потребовал обратить Mercedes-Benz, а также эквивалент затрат в виде денег в доход государства. В результате суд удовлетворил его требование.

1 июля 2024 года Самбурский был освобожден от должности министра природных ресурсов, которую занимал с 30 декабря 2019 года. Отмечалось, что причиной отставки стали низкие темпы решения поставленных задач. 4 августа 2024 года Ленинский районный суд Оренбурга отправил экс-министра под стражу по обвинению в получении взяток. В январе 2025 года он был переведен под домашний арест, позже ему установили запрет определенных действий. Самбурского обвиняют в четырех преступлениях по статье о получении взятки.