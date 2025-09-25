Посетителей Эрмитажа срочно эвакуировали

В Санкт-Петербурге срочно эвакуировали посетителей Эрмитажа после поступившего сообщения об угрозе безопасности. Об этом говорится в Telegram-канале музея.

Сообщение было анонимным, подробности о предполагаемой угрозе не уточняются.

«В соответствии с регламентом действия в подобных ситуациях Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали посетителей Главного музейного комплекса», — написала пресс-служба.

После эвакуации специалисты проверили все залы и служебные помещения музея, информация об угрозе не подтвердилась. Сейчас Эрмитаж продолжает работу в штатном режиме.

