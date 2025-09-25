Наемника из Грузии заочно осудили в России
Грузинского наемника Михаила Поладашвили заочно признали виновным в России в наемничестве и приговорили к 14 годам строгого режима, сообщил Следственный комитет России.
Поладашвили заочно признан виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте», его приговорили к 14 годам строгого режима, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Как установило следствие, в марте 2022 года наемник вступил в украинское вооруженное формирование, он участвовал в боевых действиях против ДНР и ВС России.
Его также заочно арестовали и объявили в международный розыск.
В августе грузинского наемника Алеко Элисашвили заочно приговорили в России к шести годам строгого режима за боевые действия на стороне украинской армии.
В апреле суд ДНР приговорил 27-летнего гражданина Грузии Георгия Гоглидзе к девяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в составе так называемого «Интернационального легиона» на стороне ВСУ.