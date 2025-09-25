Украинский дрон пытался атаковать Курскую АЭС-2

Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове в четверг, сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, из-за падения беспилотник зацепил одно из строений на территории строящейся станции. В сообщении главы региона уточняется, что здание повреждено – оно посечено осколками, угрозы возгорания нет.

Также уточняется, что Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме, в результате инцидента никто не пострадал. Подробности уточняются.