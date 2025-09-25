Уборщица случайно отравила ребенка хозяев

В Москве 15-летняя девочка получила сильный ожог пищевода и желудка после того, как случайно выпила средство для очистки труб, перелитое в бутылку из-под газировки. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что уборщица квартиры перелила едкую бытовую химию в пластиковую бутылку с этикеткой обогащенного витаминами напитка и оставила ее в кладовке многодетной семьи, где периодически проводила уборку.

В этой же кладовке отец семьи иногда прятал сладости. Младшие дети нашли бутылку и переставили ее в холодильник, не догадываясь об опасном содержимом. Девочка отхлебнула напиток и сразу почувствовала сильные боли.

Медики экстренно госпитализировали пострадавшую и диагностировали у нее химический ожог пищевода и желудка, передает Telegram-канал.

Ранее четырехлетний мальчик съел краску для волос и получил ожог пищевода. Врачам удалось спасти его жизнь. Они отметили, что щелочные ожоги особенно опасны, так как продолжают разрушать ткани даже после первичного контакта с веществом.