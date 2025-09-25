Генконсульство РФ рассказало о состоянии пострадавших россиян в ДТП в Турции

Десять россиян, пострадавших при ДТП в Аланье, остаются в больницах, двое из них находятся в бессознательном состоянии в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в Генеральном консульство РФ.

Дипломаты подчеркнули, что медицинская помощь оказывается в полном объеме за счет страховых полисов.

«Генконсульство в случае обращений родственников оказывает им консульское содействие и держит на контроле ситуацию с пострадавшими россиянами», — говорится в сообщении.

23 сентября туристический автобус столкнулся с микроавтобусом в районе Конаклы в Аланье. По данным агентства IHA, в результате этой аварии пострадали 15 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Пострадавших увезли в ближайшие больницы.

Среди тех, кто получил травмы, оказались туристы из России. По данным портала «78|Новости», после лобового столкновения двух автобусов один из пострадавших потерял память. Его супруга рассказала, что мужчина ничего не помнит ни до аварии, ни после. В настоящее время турист находится в больнице, ему предстоит пройти восстановление после посттравматического шока. Его супруга получила ушибы лица и ноги, медики отпустили женщину сразу после ДТП.