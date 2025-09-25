Отсидевшего российского активиста приговорили к новому сроку

Савеловский суд Москвы заочно приговорил активиста Константина Котова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пяти годам колонии за финансирование ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранта признали виновным в преступлении по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре в силу отсутствия состава преступления.

В августе 2024 года Котова отправили под домашний арест, спустя год его внесли в свой список террористов и экстремистов.

Котов уже привлекался в России к уголовной ответственности. В 2019 году он был приговорен к четырем годам заключения по статье 212.2 («Неоднократное нарушение правил проведения пикетов и митингов») УК РФ и стал вторым осужденным по ней. Поводом для этого стали его задержания на четырех акциях протеста за год. После вынесения приговора его дело поручал проверить Владимир Путин. В результате Котову смягчили приговор до полутора лет колонии.