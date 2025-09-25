Минприроды Дагестана объяснило причину обысков в ведомстве

Обыски, которые прошли в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана, связаны с уголовным делом, возбужденным по факту обнаружения незаконной свалки в районе села Дюзлер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что силовики провели выемку документов в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана. По предварительной информации, обыски прошли у заместителя министра, курирующего вопросы ТКО.

"Министерство природных ресурсов и экологии республики работает в штатном режиме и оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий, связанных с уголовным делом, возбужденным по факту обнаружения незаконной свалки близ села Дюзлер Дербентского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что свалка функционирует более 25 лет.