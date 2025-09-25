На российской границе задержали иностранца с боеприпасами

Немецкий гражданин попытался ввезти в Калининградскую область 8,2 кг патронов. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По информации источника, мужчину задержали на границе в Багратионовске. При досмотре у него обнаружили 698 пуль и 30 гильз. Иностранец утверждал, что перевозил боеприпасы для знакомого, объясняя это отсутствием аналогичных в продаже в Калининграде. Однако необходимых разрешающих документов у него не оказалось.

Боеприпасы изъяли, а в отношении нарушителя возбудили административное дело.

В этот же день на Дальнем Востоке пресекли контрабанду золота и серебра почти на 22 млн. По информации ведомства, водитель автобуса спрятал ценный груз в тайнике.

При осмотре автобуса между полом и багажным отделением таможенники обнаружили металлическую конструкцию, внутри которой находились два свертка с четырьмя металлическими слитками желтого цвета общей массой 2,4 кг. Экспертиза показала, что они изготовлены кустарным способом из сплава драгметаллов: 2,2 кг золота стоимостью 21,9 млн рублей и 146 г серебра на сумму более 16 тыс. рублей.