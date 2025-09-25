Российского блогера задержали за секс посреди улицы в кузове пикапа

Российский треш-блогер Георгий Дзугкоев задержан на Пхукете после того, как занялся сексом посреди шоссе в кузове пикапа. Об этом пишет SHOT.

По данным тайской полиции, блогеру грозит штраф и депортация в Россию. Там его действия уже проверяет Следственный комитет РФ из-за публикации контента с избиениями и унижениями. После этого он и сбежал в Таиланд.

Вместе с Дзугкоевым задержали его подругу-пенсионерку. Однако с кем блогер предавался разврату в кузове, не уточняется.

Полиция Пхукета изъяла материалы, ставшие основанием для задержания. Ведётся проверка.