Следователи нашли отравителя российских студентов-юристов

Следователи обвинили 39-летнего шеф-повара кейтеринга в массовом отравлении студентов Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) на выпускном в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

Шеф-повар обвиняется по части 1 статьи 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей») УК РФ. По версии следствия, он допустил нарушения на пищеблоке ресторана, в результате чего на банкет в кафе «Версаль» была поставлена некачественная продукция.

В период с 11 по 12 июля этой едой отравились 43 человека, 23 из них получили легкий вред здоровью. У потерпевших обнаружили сальмонеллез.

Вскоре шеф-повар предстанет перед судом.