Австралийке вернули тело загадочно погибшего сына с вырезанным сердцем

Австралийка получила тело умершего на Бали сына с вырезанным сердцем. Молодой человек отдыхал на курорте, когда в один из дней его обнаружили мертвым в мелком бассейне. После осмотра останки отправили к родительнице, которая настояла на повторной экспертизе, во время которой и стало известно об отсутствии органа.

Женщина назвала случившееся «ударом под дых». Позже с ней связались, чтобы поинтересоваться, знает ли она, что у ее сына удалили сердце. Австралийка настояла на возвращении органа, который удалось получить только через несколько недель. Она потратила на дополнительную репатриацию 700 австралийских долларов.

— Первоначальное вскрытие на Бали показало, что парень, вероятно, умер от комбинации алкогольной интоксикации и антидепрессанта под названием дулоксетин. Но его мать опасается, что смерть сына была более зловещей, — передает таблоид Daily Mail.

