Участник «осокинской» банды боксера из 90-х побирался у родственников в Москве

В Москве оперативники задержали бандита, находившегося 20 лет в розыске за расправу над молодой женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Рязанской области.

Задержанный был участником «осокинской» преступной группировки, которую в 90-е годы возглавил рязанский боксер Александр Осокин. Банда орудовала более 10 лет на территории Рязани и Рязанской области, отмечает РИА Новости.

49-летний уроженец Рязани на протяжении 20 лет побирался у родственников, проживающих в Южном Бутово, он нигде не работал и не имел документов. Полиция доставила его в Рязань и передала следователям.

В региональном управлении Следственного комитета России «Ленте.ру» сообщили, что мужчина в 2003 году во время конфликта с 25-летней супругой на почве ревности нанес ей ножевые ранения, ставшие для нее летальными. После этого бандит скрылся, его долгие годы не могли найти.